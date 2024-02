Il meteo sul Lago di Como: temperature in rialzo fino a 14 gradi

Il vasto e robusto anticiclone che da più giorni detta legge su più di mezza Europa non ha intenzione di mollare la presa e continuerà anche nei prossimi giorni a dominare la scena sull’Italia e sulla nostra regione. Il tempo si manterrà stabile, anche se non del tutto soleggiato.

Nebbia e foschia

In pianura infatti avranno gioco facile foschie e nebbie anche spesse, seppur in parziale dissolvimento nelle ore diurne. "La loro formazione - spiega il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com - sarà agevolata dalle forti inversioni termiche presenti nei bassi strati, tipiche dei regimi anticiclonici invernali, con l’aria fredda e più pesante di quella sovrastante che rimane appoggiata al suolo, imprigionando umidità e sostanze inquinanti, senza la possibilità che queste possano disperdersi verso lo l’alto. E’ per questo che in montagna la visibilità risulta decisamente migliore e la temperatura più elevata, anche grazie all’aria mite e più leggera che dai quadranti meridionali affluisce all’interno dell’anticiclone. Sulle Alpi confinali, tuttavia, si assisterà giovedì al passaggio della coda di un fronte in scorrimento a latitudini settentrionali che determinerà temporanei annuvolamenti con possibilità di locali piovaschi sul settore retico o spruzzate di neve oltre i 1900 metri".

Temperature in aumento

Altrove nulla di fatto almeno fino all’inizio della prossima settimana, con temperature che comunque tenderanno ad aumentare di qualche grado anche in pianura entro il weekend. Gelate notturne in pianura saranno comunque possibili fino alla fine della settimana, specie lungo il corso del Po, con valori minimi prossimi o poco superiori allo zero. "Nel fine settimana invece - aggiunge l'esperto di 3bmeteo - le massime supereranno i 10°C e oscilleranno intorno a 14°C a Como, 15°C a Monza, 16°C a Lecco, 13°C a Milano e Brescia sabato, la giornata più mite. Per un cambiamento della circolazione e lo smantellamento dell’anticiclone dovremo attendere almeno l’inizio della seconda decade di febbraio, anche se la tendenza andrà confermata nei prossimi giorni, a causa della distanza temporale".