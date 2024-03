Aria di primavera a Como, ma torna la pioggia e calano le temperature (anche di 8°)

A Como sta davvero arrivando la primavera? Ecco le previsioni del tempo per i prossimi giorni e per l'esordio della settimana di Pasqua.

"Fino a venerdì l’anticiclone determinerà condizioni di tempo stabile sulla Lombardia, con clima primaverile e temperature massime fino a 21/23°C in pianura. Gli unici disturbi saranno rappresentati da alcuni annuvolamenti giovedì pomeriggio sulle Alpi confinali con qualche spruzzata di neve dai 2000m e dal passaggio di velature venerdì che offuscheranno il cielo" spiega Lorenzo Badellino, metereologo di 3bmeteo.it.

"Sabato invece un fronte in discesa dal Nord Europa raggiungerà le Alpi, determinando un peggioramento con nubi e piogge sparse che cercheranno di portarsi verso le zone di pianura centro-settentrionali, seppur con molta fatica perché parzialmente ostacolate dalla barriera alpina che ne conterrà gli effetti soprattutto sui versanti esteri. Qualche isolata pioggia potrà interessare nel pomeriggio le province di Monza Brianza, Milano e Brescia, un po’ più organizzata su quelle di Lecco e Como, mentre rimarranno pressoché all’asciutto le aree più meridionali della nostra regione".

"In serata il fronte sfilerà rapidamente verso sudest e da ovest subentreranno ampie schiarite, tanto che per domenica sono attese condizioni ben soleggiate. Faranno eccezione annuvolamenti sulle zone alpine di confine, alle prese con neve ventata e fiocchi in abbassamento fin verso i 500m di quota, mentre in pianura rinforzeranno i venti da nordovest che renderanno il cielo limpido. Le temperature subiranno una decisa diminuzione, soprattutto in quota, con le minime che a 1500m potranno scendere fino a -6/-8°C. L’inizio della nuova settimana sarà caratterizzato da tempo stabile e in prevalenza soleggiato, ma martedì non è escluso l’ingresso di una perturbazione atlantica"