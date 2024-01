Che tempo farà nel weekend del'Epifania

La perturbazione che venerdì 5 gennaio raggiungerà le regioni centro-settentrionali sarà pilotata da un profondo vortice che si scaverà proprio intorno allo Stivale. Nella giornata dell'Epifania il fronte associato si concentrerà sulle nostre regioni nordorientali e su quelle centro-meridionali, colpendo più direttamente quelle del versante tirrenico, dove sono attese condizioni di maltempo localmente intenso. Ecco nel dettaglio cosa accadrà:

Al Nord dunque fenomeni in rapido esaurimento al Nordovest con schiarite sulle Alpi piemontesi e in Valle d'Aosta. Altrove nubi estese con piogge e rovesci più intensi su Lombardia, centro-ovest Emilia, alto Veneto e Friuli VG, in tarda serata qualche pioggia in estensione fino al Piemonte orientale. Neve sulle Alpi dagli 800/1000m, in calo a 600m in serata sul settore orientale. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3bMeteo per il weekend dell'Epifania a Como.

Venerdì 5 gennaio

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 31mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1363m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Sabato 6 gennaio

Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. nuove deboli piogge in serata, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1683m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: vento.

Domenica 7 gennaio

Cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1485m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: vento.