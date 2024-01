Che tempo farà nel weekend a Como

Una vasta area depressionaria si sta scavando sull'Atlantico al largo della Penisola Iberica e nelle prossime 24 ore progredirà verso levante dirigendosi verso l'Europa centrale e il Mediterraneo. Dal suo centro si svilupperà una perturbazione che raggiungerà l'Italia dalle prime ore di mercoledì a partire dal Nordovest e dalle regioni tirreniche. Si aprirà così una fase di maltempo su molte delle nostre regioni, con nubi e piogge che si estenderanno velocemente a molti altri settori della penisola, risultando localmente anche intense sui settori occidentali peninsulari. Sarà l'occasione per il ritorno della neve sulle Alpi fino a quote molto basse, vista l'aria fredda che continuerà a gravare sulla Val Padana. Si instaurerà inoltre un teso flusso di venti di Libeccio che manterrà condizioni instabili anche nella giornata di giovedì sul versante tirrenico, seppur il fronte principale si sarà ormai allontanato verso levante. Deciso miglioramento nel weekend, vediamo ne dettaglio le previsioni degli esperti di 3bMeteo

cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge nel pomeriggio , sono previsti 0.6mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1248m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: vento.

bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 735m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1164m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.