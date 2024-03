Che tempo farà nelll'ultimo weekend d'inverno

Le infiltrazioni umide occidentali che venerdì provocheranno un certo aumento della nuvolosità su alcune regioni precederanno l'avanzata di un fronte, seppur blando, che indebolirà parzialmente il campo anticiclonico da poco insediatosi. Questo dovrebbe determinare alcuni disturbi sabato all'estremo Nordest con la possibilità di qualche pioggia e con fenomeni in trasferimento al Centro-Sud peninsulare nel corso della giornata, anche in moderata intensificazione. Meno coinvolto sarà il Nordovest, dove rapidamente subentrerebbero ampie schiarite. Con questi presupposti le temperature aumenterebbero al Nord, nuovamente proiettato verso i 18/20°C, mentre calerebbero di alcuni gradi al Centro-Sud. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni a Como secondo gli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 15 marzo

Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2511m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 16 marzo

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2275m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 17 marzo

Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2387m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.