Primo weekend di dicembre sotto la pioggia

Già venerdì 2 dicembre il tempo porta nuove piogge. Nuvolosità diffusa e tendenza a un peggioramento sul territorio lombardo a causa di un modesto vortice depressionario in risalita dalle Baleari. Nubi ovunque associate a deboli precipitazioni più probabili nella seconda parte del giorno, nevose oltre 800-900 metri. Clima freddo, poche variazioni termiche. Vediamo come sarà il tempo a Como nel weekend secondo gli esperti di 3bMeteo.

Sabato 3 dicembre

Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1197m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 4 dicembre

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. nubi ma senza fenomeni in serata, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1709m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.