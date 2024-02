Arriva l'anticiclone di San Valentino: nel Comasco sole e temperature fino a 17°. Quanto durerà

L'anno scorso San Valentino regalò una bella nevicata fino in pianura al Nord, quest'anno invece ci aspetta l'esatto opposto di quello che può offrire l'inverno. Spiega l'esperto di 3Bmeteo Federico Brescia che è in arrivo una poderosa rimonta anticiclonica di matrice sub tropicale che interesserà tutta Italia ad eccezione di una piccolissima parte del sud che ancora risente di una leggera instabilità legata al flusso freddo da Est.

Come sarà il tempo tra martedì 14 e mercoledì 15? L'alta pressione garantirà tempo soleggiato praticamente ovunque sull'Italia. Da segnalare qualche banco di nebbie nelle ore più fredde sulla Pianura Padana. Clima mite con temperature ben oltre la media del periodo. Massime ovunque comprese tra 13 e 17°C. L'aumento termico si avvertirà maggiormente in montagna. Zero termico oltre i 2500m.

Anche a Como quindi già da domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C. Martedì e mercoledì la massima sfiorerà i 17°C.

L'anticiclone di San Valentino a Como e sul Nord Italia in generale poterà clima mite almeno fino a venerdì 16 febbraio.