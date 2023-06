A Como arriva l'anticiclone africano e esplode il caldo: punte oltre i 35°

Dopo alcune settimane di piogge e temporali l'estate entra nel vivo anche a Como.

“Con l'anticiclone africano arriverà la prima ondata di caldo dell’estate 2023” - avverte Ferrara di 3bmeteo.com - “le temperature saranno infatti in netto aumento con primi picchi over 30°C entro domenica, ma al Centrosud nelle zone interne si potranno sfiorare anche i 34-36°C nella prossima settimana. Un balzo verso l'alto che avvertiremo in modo deciso considerando che dopo settimane di clima a tratti fresco non siamo ancora abituati a temperature elevate. C'è però da anche da dire che lungo le coste il clima sarà decisamente più temperato, con massime in genere non oltre i 26-29°C: questo complici le brezze marine che potranno risultare anche fresche a causa di un mare ancora freddo.”

Al Nord però potrebbe arrivare ancora qualche forte temporale.

Le previsioni a Como e provincia

Domani 20 giugno a Como i cieli saranno poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4293m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Dopodomani 21 giugno a Como si toccheranno i 35°, la minima sarà intorno ai 22°, lo zero termico si attesterà a 4376m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.