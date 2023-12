Dopo il caldo a Natale cambia tutto: per Capodanno torna il freddo

L'anticiclone che sta portando un clima mite (anche se non sempre soleggiato) sull'Italia in questi giorni inizierà ad indebolirsi progressivamente dopo Santo Stefano sotto la spinta di una perturbazione atlantica che da mercoledì 27 porterà instabilità e qualche pioggia sul Nordovest. Tra il 29 dicembre e San Silvestro il flusso perturbato atlantico si abbasserà ulteriormente di latitudine e il tempo comincerà a farsi di conseguenza più dinamico, con il passaggio di una serie di fronti che coinvolgeranno parte della nostra penisola. In sostanza l'inverno dovrebbe ripartire tra il 29 e il 30 dicembre con una forte perturbazione coinvolgerà le regioni settentrionali e quelle tirreniche con un sensibile peggioramento proprio tra San Silvestro e Capodanno. Tornerà la neve sulle Alpi e sugli Appennini e anche sulle regioni meridionali si assisterà a un sensibile abbassamento delle temperature.

Meteo a Como

A Como, come riportano gli esperti di 3BMeteo, da oggi 26 dicembre cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante le prossime giornate la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3366m. Le temperature andranno mano a mano ad abbassarsi fino a domenica 31 dicembre e lunedì 1° gennaio 2024 quando la minima sarà di 2° ( 6 in meno rispetto a oggi) e la massima di 8°.