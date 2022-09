Meteo a Como, arriva l'autunno: dal caldo anomalo alla "botta" di freddo in un giorno

L'estate è agli sgoccioli ma a Como e in Lombardia continua a fare piuttosto caldo. Sole e temperature vicine ai 30 gradi (se non oltre) sono la normalità, ma la situazione è destinata a cambiare nelle prossime ore.

"L'ex uragano Danielle rimane stazionario sulle coste atlantiche della Penisola Iberica, bloccato nel suo scorrimento verso est dall'anticiclone africano in rinforzo sul Mediterraneo centrale - ha spiegato il meteorologo di 3Bmeteo Lorenzo Bardellino -. Nelle prossime ore si indebolirà ma comincerà a sfilare verso l'Europa centrale, trasportando alcuni impulsi moderatamente instabili che da mercoledì raggiungeranno anche parte dello Stivale".

A Como e in Lombardia le temperature inizieranno ad abbassarsi a sabato 17 settembre stando alle previsioni del portale meteo dai quasi 29 gradi di venerdì 16, sabato si passerà ad una massima di 22°. "Il fronte freddo nord europeo attraverserà l'Italia da nord a sud sabato, dando luogo ad una veloce sfuriata temporalesca su molte regioni, in particolare su Nordest e regioni centrali - ha puntualizzato Bardellino -. Comporterà inoltre una sensibile diminuzione delle temperature, tanto che nella notte su sabato sulle Alpi potrebbe comparire la prima neve localmente fin sotto i 2000m di quota. Condizioni più stabili domenica, ma in un contesto climatico ormai di fatto autunnale su tutta Italia".