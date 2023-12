Doppia allerta meteo su Como e provincia per vento forte e rischio incendi

Queste giornate prima di Natale sono caratterizzate da temperature più altre della media e che sfiorano anche i 20° ma bisogna fare attenzione al vento che soffierà forte a tratti durante tutta la giornata. Per questo la protezione civile su Como e altre zone della Lombardia, ha emesso un'allerta meteo per vento forte e rischio incendi (allerta arancione)

L'allerta della protezione civile. Vento forte anche in pianura

Oggi 23/12 si prevedono venti forti sulla fascia alpina di confine e in alta quota, da moderati a forti sui restanti rilievi e sulla pianura; in parziale attenuazione in mattinata e primo pomeriggio, in ripresa dal tardo pomeriggio.

Pericolo temporaneamente alto sulle zone “Lario”, “Prealpi Bergamasche”, “Mella Chiese” e “Garda”, e localmente sul resto della fascia pedemontana o di Prealpi meridionali, limitatamente al combustibile fine e alla propagazione iniziale degli incendi a causa del recente forte disseccamento superficiale e dei persistenti venti di foehn.

Si sottolinea quindi che le condizioni meteo-climatiche e l’umidita? del combustibile vegetale saranno tali da generare possibili incendi con intensita? del fuoco anche elevata e una possibile propagazione veloce in particolare nelle zone con codice colore di allerta arancione.