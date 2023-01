Meteo a Como, una quasi primavera: inizio settimana con 13 gradi

Si potrà andare in giro tranquillamente in felpa, almeno nelle ore centrali della giornata. Dalla prossima settimana le temperature saliranno ancora di qualche grado e ci saranno due giorni (lunedì 9 e martedì 10 gennaio 2023) che ci faranno assaporare un po' di primavera. Se nel lungo weekend dell'epifania i cieli sono stati un per lo più coperti, da lunedì 9 gennaio a Como, come riportano gli esperti di 3Bmeteo, giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1673m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico su basse pianure occidentali, Prealpi occidentali e Orobie giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su basse pianure orientali e Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sulle pedemontane-alte pianure cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sulle Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino. Ampi rasserenamenti dal pomeriggio. Venti deboli occidentali in attenuazione; Zero termico nell'intorno di 1600 metri.

Il meteo a Como martedì 10 gennaio

A Como bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1568m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in intensificazione e in rotazione a occidentali; Zero termico nell'intorno di 1200 metri.