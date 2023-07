Settimana bollente, si alzano le temperature: picchi oltre i 35° e notti tropicali

"L'anticiclone africano, spiega Lorenzo Badellino di 3BMeteo, è in fase di intensificazione alle latitudini mediterranee e sull'Italia le temperature sono in sensibile aumento. Da lunedì il caldo diverrà ancora più intenso, quando una massa di aria rovente si espanderà da Marocco, Algeria e Tunisia verso l'Europa centro-meridionale e l'Italia. Sono attese temperature fino a 40°C sulle zone interne della Sardegna, 38°C sulle zone interne di Toscana e Lazio, 36/37°C in Val Padana, Puglia, Basilicata e Sicilia". Per il Nord Italia saremo sui 35° con picchi che supereranno anche questa temperatura.

La notte le temperature, almeno per oggi e domani, non scenderanno sotto i 26°.

Le previsioni a Como

A Como oggi e domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 35°. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti. Allerte meteo previste: afa. Domani 11 luglio ancora caldo e afa. Sono previsti temporali a partire da mercoledì ma non di tale intensità da abbassare sostanzialmente le temperature che resteranno tra i 26° e i 35°.