Como, dopo Burian assaggi di primavera nel weekend: temperature fino a 15°

Anche lo scorso weekend sul lago di Como splendeva il sole ma le temperature erano davvero basse. Burian, la precipitazione atlantica, aveva portato con sé cieli nitidi ma anche un gelo "polare". Nei prossimi giorni, gradualmente, le temperature saliranno e ci aspetta un fine settimana con le massime che sfioreranno anche i 15°. Nel weekend del 20-21 febbraio anche a Como le temperature saranno in aumento. Qualche nuvola sabato 20 (previsti comunque 13°), poi da domenica il cielo sarà sereno con ulteriore aumento delle temperature: un vero assaggio di primavera. Quanto durerà? Parola agli esperti.

“Archiviata l'ondata di freddo dei giorni scorsi, l'inverno ora si assopisce. Nei prossimi giorni infatti l'alta pressione porterà la quiete meteorologica con tempo in prevalenza stabile anche se non per tutti soleggiato” - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega - “umidi venti atlantici infatti determineranno della nuvolosità talora estesa in primis su Liguria e Toscana, dove non escludiamo anche qualche debole precipitazione, ma a tratti anche sul resto della Penisola in particolare su Pianura Padana, versante tirrenico in generale e localmente sul basso versante Adriatico. Le temperature saranno in generale aumento, sia nei valori minimi che massimi, con clima diurno mite e sopra media soprattutto sulle aree soleggiate, mentre il clima si manterrà più fresco e umido nelle aree nuvolose, ma in ogni caso non particolarmente freddo. Solo nelle vallate alpine e appenniniche, laddove si farà marcata l'inversione termica e i cieli risulteranno sgombri da nubi, si potranno avere ancora locali gelate notturne.”

Assaggio di primavera nel weekend, la prossima settimana 18°-20°

“L'anticiclone sub-tropicale rinforzerà ulteriormente dal weekend e almeno per buona parte della prossima settimana, con componente nord africana,” - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - “rinnovando tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur a tratti ancora nuvoloso ma senza piogge. Le temperature in questa fase subiranno un ulteriore rialzo, specie per quanto concerne le massime, che raggiungeranno in alcuni casi valori primaverili. Sono infatti attese punte di 18-20°C sulle zone interne lontane dal mare, soprattutto lungo le regioni tirreniche, Sardegna e Sicilia, qui con picchi locali anche superiori. Mite pure in montagna, in relazione al periodo in corso, con punte di oltre 14-15°C a 800-1000m su Alpi e Appennino entro la prossima settimana. Farà invece in genere più freddo lungo i settori costieri, pur anche qui con temperature spesso sopra la media”.

Quanto durerà?

“L'anticiclone potrebbe durare almeno fino al 25-26 febbraio, pur con qualche disturbo. A seguire il tempo potrebbe tornare gradualmente più dinamico, con anche qualche pioggia, ma almeno sino a fine mese non si intravedono importanti episodi di maltempo o ondate di freddo rilevanti” - concludono da 3bmeteo.com