Como, scatta l'allerta meteo: in arrivo pioggia e un forte temporale

Non una bella giornata oggi, lunedi' 4 ottobre nel Comasco, almeno per quello che riguarda le previsioni meteo. Durante tutto l'arco della giornata sono previste piogge ma in particolare un forte temporale è previsto tra le ore 20 e le 22. Ecco le previsioni degli esperti di 3MeteoB che evidenziano oltre al forte temporale in tarda serata, anche dei rovesci significativi tra le 12 e le 13.

Le previsioni di lunedì e martedi a Como

A Como oggi lunedì 4 ottobre giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 106mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3378m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Prealpi Coamsche

Passaggio del fronte freddo sulla Lombardia con rovesci e temporali che coinvolgeranno tutta la regione dopo una mattinata caratterizzata da piogge limitatamente ai settori occidentali; generale peggioramento specie in serata. Possibili fenomeni intensi con colpi di vento. Temperature in calo specie sui settori settentrionali e in montagna, massime tra 18 e 21, più caldo sulle basse pianure.

Martedì 5 ottobre

A Como domani giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 38mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2979m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Prealpi Comasche

Transita la massiccia circolazione ciclonica associata a rovesci e temporali diffusi tra notte e mattino, tendenti poi a concentrarsi su Alpi, Prealpi e medio-alte pianure; più a sud occasione per qualche occhiata di Sole, seppur in un contesto spiccatamente variabile. Temperature in diminuzione. Ventilazione in indebolimento dal mattino.