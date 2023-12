Capodanno di pioggia a Como e provincia: le previsioni di inizio 2024

Veglione con l'ombrello aperto nel Comasco e in gran parte della Lombardia. La pioggia ormai sta scendendo da diverse ore su Como e provincia. L'inizio di un 31 dicembre dal clima uggioso che in tarda mattinata si è trasformato in pioggia. Un maltempo che proseguirà anche nelle prossime ore. Come riferisce Carlo Migliore di 3BMeteo quella di Capodanno sarà una serata all'insegna delle precipitazioni nel Nord Italia: "Il grosso delle precipitazioni che a tratti potranno essere anche abbondanti è atteso tra la sera e la notte dunque il veglione, per chi avrà deciso di festeggiarlo all'aperto, sarà bagnato, o innevato per chi avrà scelto di passarlo in montagna sulle Alpi. Il Piemonte sarà la regione a vedere meno fenomeni eccetto che sull'arco alpino e proprio dal Piemonte partiranno le schiarite che nel corso della notte si estenderanno poi gradualmente verso est portando un generale miglioramento che sarà più franco il 1 gennaio 2024".

La giornata di lunedì 1 gennaio sarà invece all'insegna delle schiarite. Cielo velato, ma comunque senza pioggia per il resto della settimana. Ma poi le previsioni, alla vigilia dell'Epifania, tornano ad essere all'insegna del maltempo con precipitazioni che inizieranno venerdì 5 gennaio e che proseguiranno per tutto il primo fine settimana del 2024.