Anticilone in arrivo: a Como il freddo ha i giorni contati

Come si suol dire non esistono più gli inverni di una volta. Dopo qualche giorno di freddo a Como e in Lombardia, la situazione dovrebbe cambiare. Tutto merito di un anticiclone che, a partire dal weekend, dovrebbe portare bel tempo e temperature decisamente miti per il periodo.

"Un vortice polare compatto si traduce sempre in una stretta circolazione del flusso perturbato nord atlantico pilotata da un intenso flusso di correnti zonali occidentali - ha spiegato il meteorologo di 3Bmeteo Carlo Migliore -. Questa sorta di "ritiro" strategico della saccatura fredda dalle medie e basse latitudini favorirà la risalita degli anticicloni sub tropicali verso nord. Per quel che riguarda l'Europa, una progressiva rimonta dell'alta pressione è attesa già sul comparto iberico nel corso del weekend poi questo cuneo si estenderà all'Italia tra domenica e l'inizio della prossima settimana per affermarsi saldamente sul Mediterraneo - ha aggiunto l'esperto -. Ci sono davvero pochi dubbi che ciò possa non avvenire, quindi lo diamo per scontato. È ancora invece oggetto di analisi la sua potenziale durata".

L'anticiclone potrebbe portare qualche foschia, specie in pianura, ma anche temperature di poco al di sopra dei 10°C. La parentesi "calda" potrebbe durare fino al 27-28 gennaio, "poi la probabilità che l'alta pressione continui a mantenersi salda sull'Italia diminuisce un po' ma non tanto da poterla dare ancora per sconfitta", ha puntualizzato Migliore.