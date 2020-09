Allerta meteo, in arrivo ancora pioggia e neve in quota

Gli esperti del meteo attendono un netto cambiamento delle condizioni meteo-climatiche sull’Italia, per una intensa perturbazione in discesa dal Nord Europa e alimentata da aria fredda groenlandese che non risparmieranno il comasco. In arrivo rovesci e temporali anche di forte intensità nelle prossime ore con inizialmente un maggiore coinvolgimento del Centronord. Saranno possibili nubifragi con picchi di oltre 100mm su Alpi, Prealpi, pedemontane del Nord. Le temperature saranno in netto calo a partire dal Nord con ritorno della neve sulle Alpi, come seganalano anche in Svizzera. fin verso i 1100-1500m a fine giornata. Fiocchi di neve interesseranno infatti ancora le Alpi di confine fin verso i 1000-1300m. Le minime notturne in pianura potranno scendere anche sotto i 10°C in pianura. Insomma l’autunno farà davvero sul serio. Attenzione anche al vento soprattutto nella giornate di sabato e domenica durante le quali tornerà per il sole.

