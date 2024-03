Pioggia e rovesci improvvisi: nuova allerta meteo su Como e provincia

Dopo una brevissima pausa torna la pioggia anche a Como e provincia. Le prime precipitazioni, stando alle previsioni, dovrebbero iniziare a cadere nella serata di oggi martedì 5 marzo. A Como, come precisato da 3bmeteo, previsti temporali e rovesci dalle ore 20. La protezione civile di Regione Lombardia ha emesso anche un'allerta gialla per rischio idrogeologico.

L'allerta della protezione civile

"Dal pomeriggio di oggi 05 marzo previste prime precipitazioni su Appennino e pianura, anche a carattere di rovescio; in concomitanza è attesa una ripresa delle precipitazioni anche sui settori alpini e prealpini occidentali, nevose inizialmente oltre i 1200-1400 metri e in estensione al restante territorio regionale dalla serata. Le precipitazioni risulteranno diffuse e localmente moderate su Alpi e Prealpi, sparse e localmente sotto forma di rovesci su Pianura e Appennino.

Sono attese nuove precipitazioni diffuse anche nella prima metà della giornata di domani 06 marzo su Alpi, Prealpi e parte della pianura, mentre dal pomeriggio si assisterà ad un generale miglioramento, ma non si esclude la possibile formazione di rovesci sparsi e occasionali deboli temporali sulla pianura centro-orientale. Quota neve su Alpi e Prealpi in discesa attorno ai 1000 metri, temporaneamente fino a 600-800 metri sull'Appennino. Ventilazione in aumento con raffiche fino a 60 km/h oltre gli 800-1000 metri tra la notte ed il mattino su Lario, persistenti per l'intera giornata su Valchiavenna.

Questa tipologia di evento, che comprende l'approfondimento di un minimo barico sulla Pianura Padana e una componente convettiva nello sviluppo delle precipitazioni, determina un ampio range di incertezza sulle cumulate attese, in particolare sui settori pianeggianti"