Allerta meteo: neve e tempeste di vento sulle prealpi comasche, pioggia in città

Torna o meglio arriva l'inverno. Dopo un Natale quasi primaverile, la situazione meteo cambia radicalmente. Come scrive l'esperto Carlo Migliore, il tempo peggiorerà sensibilmente fin dal mattino sulle regioni settentrionali con piogge, rovesci e nevicate sulle Alpi sopra 1000/1400m. Nevicate abbondanti sono attese su tutto l'arco alpino dai 500/700m del Nordovest ai 700/1000m del Nordest.

La protezione civile della Lombardia ha emesso un'allerta meteo per rischio neve che cadrà abbondantemente anche sulle Prealpi comasche e lecchesi già per la giornata di domani 5 gennaio con accumuli al suolo tra 10 e 20 cm. La neve sui rilievi comaschi cadrà per tutta la giornata arrivando attorno ai 1000-1200 metri.

Il Centro Funzionale rivalutera? nella mattinata di domani 05/01 i nuovi scenari previsionali per l’aggiornamento dei codici di allerta

Pioggia e rovesci a Como e in pianura

A Como città domani cieli saranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 28mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 5°C.