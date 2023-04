Rischio incendi su Como e provincia, scatta l'allerta: fino a quando

Sono vari fattori che determinano il rischio di incendi tra cui la mancanza di precipitazioni e il vento. Per questo la protezione civile ha emsso per Como e provincia e gran parte della Lombardia un'allerta per rischio incendi boschivi arancione.

Il comunicato della protezione civile

"Per il pomeriggio di oggi 05/04 si attende un flusso di correnti settentrionali piu? fredde e secche che porteranno condizioni stabili e soleggiate ovunque, salvo sporadici addensamenti pomeridiani tra la Valcamonica e le Prealpi bresciane, con possibili brevi e isolate precipitazioni. Si prevedono venti orientali deboli o moderati in particolare sulla pianura e in Appennino.

Per la giornata di domani 06/04 permarranno, sul territorio regionale, condizioni di stabilita? con parziale aumento delle nubi dal pomeriggio, ma senza precipitazioni. Si attende ventilazione debole e temperature in generale aumento.

Si confermano quindi i codici emessi con il documento di allerta n° 2023.22 del 04/04 con estensione, per Il codice arancione a partire dal pomeriggio di oggi 05/04, alla Pedemontana Occidentale, mentre per il codice giallo alla Pianura Occidentale. Si segnala quindi che le condizioni meteo-climatiche e l’umidita? del combustibile vegetale rimarranno tali da generare possibili incendi con intensita? del fuoco elevata e una propagazione veloce in Oltrepo? Pavese e Pedemontana Occidentale (zone con codice colore di allerta arancione). Sulle aree alpine, prealpine e di pianura occidentale, in cui e? presente un codice di allerta giallo, si segnala il persistere di condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi con intensita? del fuoco bassa e propagazione lenta.

Secondo gli attuali scenari previsionali, si confermano le prime possibili precipitazioni maggiormente diffuse e significative a partire dalla mattinata di venerdi? 07/04, che potranno determinare una possibile riduzione del grado di pericolo e di conseguenza del rischio incendi boschivi sul territorio regionale. Tale scenario sara? comunque 06/04."