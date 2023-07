Temporali e vento, allerta arancione anche nel Comasco

Allerta arancione per forti temporali anche nel Comasco. La protezione civile della Lombardia ha diffuso l'avviso di rischio idrogelogico a causa del maltempo che si sta abbattendo su gran parte della regione nel corso della giornata del 24 luglio. L'allerta resta anche per la mattina di martedì 24 luglio. A Mariano Comune il Comune ha addirittura diffuso un aviso per invitare la popolazione ad adottare particolari accorgimenti come prevenzione di possibili rischi per cose e persone. "A seguito dell’allerta diramato dalla protezione civile regionale per pioggia, vento e grandine dalla giornata di oggi alla mattinata di domani martedì 25 luglio 2023 - si legge nell'avviso - è stata convocata l’unità di crisi del Comune di Mariano Comense, che ha emesso le seguenti indicazioni per la popolazione: non soggiornare nei piani bassi delle abitazioni (taverne, garage, etc.); non parcheggiare le auto nelle rimesse interrate".