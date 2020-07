Tutto sui centri di orientamento al lavoro: servizi, sedi e orari

La ricerca di un lavoro è una delle più grandi preoccupazioni che riguarda giovani e meno giovani. Un impegno che richiede costanza e attenzione. Per coloro che hanno difficoltà non solo nel trovare una opportunità ma soprattutto nel capire che tipo di lavoro svolgere in base alle loro capacità, ecco arrivare in aiuto i centri di orientamento al lavoro.

I centri di orientamento funzionano come punto d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, organizzano attività di orientamento, individuale e di gruppo, nonché corsi di formazione, a pagamento o finanziati dagli altri soggetti istituzionali.

Si rivolgono alle persone in cerca d’occupazione, agli occupati e ai datori di lavoro, offrendo servizi qualificati in materia di lavoro. Sono parte integrante della Rete attiva per il lavoro e fanno parte dell’Agenzia regionale per il lavoro.

Sedi e contatti

I Centri per l'Impiego della Provincia di Como svolgono le seguenti attività:

Supporto nella procedura di rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID);

Informazioni e consulenza sul lavoro per cittadini ed imprese;

Stipula del Patto di Servizio Personalizzato (PSP);

Orientamento e formazione al lavoro;

Attivazione di tirocini extracurriculari;

Ricerche di personale dipendente - Incontro Domanda/Offerta;

Ricevimento delle comunicazioni obbligatorie delle imprese;

Avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni;

Lavori socialmente utili per le persone iscritte nelle liste di mobilità;

Servizi per il collocamento mirato dei disabili e di particolari fasce deboli



Centro per l'Impiego di Como e Provincia

Centro per l'impiego di Como

Via De Cristoforis, 11

Telefono 031/2454411

Fax. 031/2753396

e-mail cpicomo@lavoro.provincia.como.it

Orari di apertura

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.30 ; mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 14 45 - 16 30

Centro per l'impiego di Appiano Gentile

Via san Martino, 4

Telefono 031/930764 Fax 031/970116

e-mail cpiappiaogentile@lavoro.provincia.como.it

Orari di apertura

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.30 ; mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 14 45 - 16 30

Centro per l'impiego di Erba

Via C. Battisti, 7

Telefono 031/642255 Fax 031/3338952

e-mail cpierba@lavoro.provincia.como.it

Orari di apertura

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.30 ; mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 14 45 - 16 30

Centro per l'impiego di Cantù

Via Cavour, 27

Telefono 031/712332 Fax 031/701711

e-mail cpicantu@lavoro.provincia.como.it

Orari di apertura

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.30 ; mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 14 45 - 16 30

Centro per l'impiego di Menaggio

Via Lusardi, 55

Telefono 0344/34133 Fax 0344/34183

E-mail cpimenaggio@lavoro.provincia.como.it

Orari di apertura

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.30 ; mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 14 45 - 16 30