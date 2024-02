Tutto sui centri di orientamento al lavoro: servizi, sedi e orari

I Centri per l'Impiego e il Collocamento Mirato ricevono solo su appuntamento da fissarsi via mail o via telefono dalle ore 8.30 alle ore 13.00 la mattina e dalle ore 14.00 alle 16.30 (venerdì escluso) il pomeriggio. Per informazioni contattare il numero unico 0318255700 e seguire le indicazioni della voce-guida oppure contattare il singolo centro tramite il numero indicato in questa pagina.

CENTRI PER L'IMPIEGO

CPI di Appiano Gentile

📍 Via San Martino, 4 - 22070 Appiano Gentile (CO)

📞 0318255701

📧 cpiappianogentile@provincia.como.it

PEC centroimpiego_ag@pec.provincia.como.it

CPI di Cantù

📍 Via Camillo Benso Cavour, 27 - 22063 Cantù (CO)

📞 0318255702

📧 cpicantu@provincia.como.it

PEC centroimpiego_ca@pec.provincia.como.it

CPI di Como

📍 Via Borgo Vico, 163 - 22100 Como (CO)

📞 0318255703

📧 cpicomo@provincia.como.it

PEC centroimpiego_co@pec.provincia.como.it

CPI di Erba

📍 Via Battisti, 7 - 22036 Erba (CO)

📞 0318255704

📧 cpierba@provincia.como.it

PEC centroimpiego_er@pec.provincia.como.it

CPI di Menaggio

📍 Via Lusardi, 55 - 22017 Menaggio (CO)

📞 0318255705

📧 cpimenaggio@provincia.como.it

PEC centroimpiego_me@pec.provincia.como.it

Collocamento Mirato

📍 Via Volta, 44 - 22100 Como (CO)

📞 0318255706

📧 collocamento.mirato@provincia.como.it

PEC categorieprotette@pec.provincia.como.it

Assistenza per le aziende

📍 Via Volta, 44 - 22100 Como (CO)

📞 0318255707

📧 assistenzaportale@provincia.como.it

PEC portalelavoro@pec.provincia.como.it

Centro di coordinamento lavoro

📍 Via Volta, 44 - 22100 Como (CO)

📞 0318255708ù

📧 infolavoro@provincia.como.it

PEC: dirlavoro@pec.provincia.como.it

Sistemi informativi e osservatorio MdL

📍 Via Volta, 44 - 22100 Como (CO)

📞 0318255709

📧 helpdesklavoro@provincia.como.it

📧 osservatorio.lavoro@provi