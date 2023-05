Nuovi orari dal 1 giugno per gli Spazi consultoriali “Noi con i nostri bambini”

Nuovi orari di risposta telefonica dal 1 giugno per gli Spazi consultoriali “Noi con i nostri bambini” dedicati ai genitori e ai futuri genitori. Nell’ambito del “percorso nascita consultoriale”, ostetriche e psicologi sono a disposizione per accogliere, orientare, condividere e supportare mamme e papà e/o futuri genitori rispetto alle seguenti tematiche: gravidanza, preparazione alla nascita, genitorialità, relazione di coppia, allattamento, cura, crescita e relazione con il bambino.

Negli orari indicati, l’ostetrica offre supporto/consulenza telefonica personalizzata, a cui può seguire, in caso di necessità, un appuntamento in presenza in Consultorio.

FASCE ORARIE DI RISPOSTA TELEFONICA A CURA DELL’OSTETRICA

Como, via Napoleona 60, tel. 031 5855202, lunedì dalle 10.30 alle 12

Como, via Gramsci 4, tel. 031 5858288, lunedì dalle 16 alle 18, giovedì dalle 10 alle 12

Ponte Lambro, via Verdi 2, tel. 031 6337931, martedì dalle 10.30 alle 12

Cantù, Viale Madonna 10, tel. 031 706595, venerdì dalle 10.00 alle 11.30

Mariano Comense, Via F. Villa 5, tel. 031 755343, mercoledì dalle 10.30 alle 12

Fino Mornasco, Via Trieste 5, tel. 031 883013, venerdì dalle 14.30 alle 16

Olgiate Comasco, via Roma 61, tel. 031 945956, lunedì dalle 14.30 alle 16

Menaggio, via Diaz 12, tel. 0344 369815, martedì dalle 13 alle 14

Giovedì 1 giugno chiusi i Punti Prelievo di Maslianico e Porlezza

Giovedì 1 giugno saranno chiusi i Punti Prelievo di Maslianico e Porlezza. In alternativa, in caso di urgenza, per i residenti a Maslianico sarà possibile fare riferimento al Punto Prelievi di Como, in via Napoleona e per i residenti a Porlezza al Punto Prelievi all’ospedale di Menaggio. Per maggiori informazioni sui servizi www.asst-lariana.it (cliccare sul banner in alto alla home page Poliambulatori e Punti Prelievo). Venerdì 2 giugno, festa della Repubblica, saranno chiusi tutti i Punti Prelievo.