Casa Palma, un nuovo alloggio per i familiari dei pazienti pediatrici

L’Associazione Palma, da oltre 30 anni vicina alle persone fragili con l’erogazione di servizi in ambito sociale e sanitario, ha dato vita al progetto “Casa Palma” in collaborazione ASST Lariana - Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Lariana, a favore dei famigliari dei pazienti del Dipartimento Materno-Infantile e della S.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Ospedale Sant’Anna di Como.

Casa Palma offre accoglienza gratuita con due stanze e un appartamento in un luogo confortevole in prossimità dell’ospedale, ai familiari residenti fuori provincia o comunque provenienti da lunghe distanze, permettendo così ai genitori di concentrarsi solo sul benessere dei bambini ricoverati. Nello specifico, Casa Palma mette a disposizione una camera con due letti presso il Seminario vescovile di Albate e una stessa tipologia presso il Don Guanella, con la possibilità di usufruire, sempre gratuitamente, del servizio mensa e lavanderia. Si aggiunge un appartamento con due locali in via Battisti 10 preso in affitto dall’associazione al Centro Cardinal Ferrari di Como e già occupato da genitori Ucraini il cui bambino in tenera età deve essere sottoposto a una serie di interventi maxillo facciali da qui all’estate.

Un servizio importante che mancava in città e nato da un bisogno concreto evidenziato dal direttore sociosanitario dell’ospedale Sant’Anna Maurizio Morlotti in stretta sinergia con i medici Andrea Di Francesco e Angelo Selicorni.