Bonus internet 2024 per le famiglie: come ottenere 100 euro

Di bonus per l'attivazione di connessioni internet a banda ultralarga si parla da anni, ma il 2024 potrebbe essere l'anno decisivo in cui le famiglie potranno avere il contributo. Infratel, la società in house del ministero delle Imprese e del Made in Italy che dovrà gestire operativamente l'incentivo, ha annunciato l'avvio della nuova consultazione pubblica per il "Piano voucher per l'incentivazione della domanda di connettività in banda ultralarga delle famiglie". Vediamo in cosa consiste, chi può avere il bonus e cosa si deve fare.

Lo scopo è quello di aumentare il numero di famiglie che usufruiscono di servizi digitali utilizzando reti ad alta velocità. La dote complessiva dovrebbe restare 400 milioni di euro, già stanziati.

Si prevede l'erogazione di un voucher pari a 100 euro sotto forma di sconto sul prezzo di attivazione (dove presente) e sull'importo dei canoni di erogazione del servizio, compresa la fornitura dei modem, per un periodo fino a 24 mesi. Il bonus potrà essere trasferito in caso di cambio di abbonamento per evitare forme di "gabbie" sui contratti da parte degli operatori.

Potranno richiedere il contributo le famiglie che non dispongono di alcun servizio di connettività o che dispongono di un servizio con velocità di download inferiore a 30 Mbit/s, al fine di richiedere l'attivazione di un abbonamento ad almeno 300 Mbit/s in download.



Non dovrebbe esserci un limite Isee per le famiglie beneficiarie. Ci sono però altri vincoli: in merito alle nuove attivazioni, solo le famiglie che non hanno avuto una connessione negli ultimi 6 mesi potranno accedere al voucher. Probabilmente saranno escluse dall'incentivo le famiglie che hanno già beneficiato dei contributi della prima fase del Piano.

Infratel adesso chiede agli operatori del settore di esprimere, entro l'11 gennaio 2024, un parere sullo schema ideato dopo le consultazioni con la Commissione europea.