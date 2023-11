Carta d’Identità Elettronica Day: tutte le informazioni per farne richiesta a Como

Questa domenica 26 novembre si terrà a Como il “Carta d’Identità Elettronica Day”. Palazzo Cernrzzi, di concerto con la Prefettura di Como e in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, promuoverà l’uso della carta d’identità elettronica spiegandone le potenzialità ai cittadini. Nel corso della giornata si potrà dunque fare richiesta del documento elettronico dalle 10 alle 18 recandosi, senza prenotazione, presso gli uffici del Settore Anagrafe, con accesso da via Bertinelli, e presso l’Infopoint di Palazzo del Broletto. Possibile anche recuperare i codici pin/puk della carta d’identità elettronica, in caso fossero stati smarriti. Inoltre, in una delle casette di Natale nei pressi di del Broletto verrà attivata una postazione informativa.