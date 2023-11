Natale a Como, si comincia domenica: le cose certe fino ad ora

Tra pochi giorni, e per la precisione domenica 26 novembre, avrà inizio il Natale a Como. Protagonista sarà, tra le altre cose, la pista di ghiaccio in piazza Cavour di cui stanno ultimando i dettagli in queste ore. Bellissima e affacciata sul lago, sarà certamente una suggestiva location per i pattinatori, adornata dal luminoso albero di Natale. La pista così come le casette intorno alla piazza, sarà aperta domenica 26 novembre. Inizierà, sempre domenica, anche la rassegna musicale Note Auree con due concerti: uno di Como Classica in Pinacoteca alle 16 e uno alle 20.30 a Sant'Agostino di gospel. In piazza Verdi, inoltre, ci sarà una splendida giostra dei cavalli per i bambini.

Mercatini e proiezioni

Per quanto riguarda i mercatini le casette saranno in piazza Peretta, per il primo anno libera dai parcheggi. Sarà il Consorzio Como Turistica a occuparsi sia dell'allestimento e delle decorazioni artistiche, dell'installazione dell'albero di Natale nella pista di pattinaggio e del mercatino natalizio (composto da 25 casette) in piazza Peretta.

Le luminarie in molte strade sono già state montate anche se non accese. Per quanto riguarda le proiezioni, dopo l’affidamento di un incarico diretto a Enel Sole, per illuminare con luci artistiche piazza Verdi, nello specifico il Teatro Sociale e Porta Torre, si è aggiunta anche la Casa del Fascio in piazza del Popolo. Ad aggiudicarsi l’incarico è stato in questo caso Maurizio Camponovo per la somma di 6mila euro complessivi. I temi delle proiezioni sono ancora topo secret, l'ultima parola spetterà naturalmente al Comune. Il tutto verrà comunque attivato dal 2 dicembre 2023 sino al 7 gennaio 2024, mentre l’orario di illuminazione dovrà essere garantito dalle ore 17 all'1 di notte del giorno successivo.