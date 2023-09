Al Gallio il Liceo con il percorso in “Biologia con curvatura biomedica”

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito con decreto direttoriale dello scorso 8 settembre, firmato dal direttore generale Fabrizio Manca, ha valutato positivamente la domanda del Pontificio Collegio Gallio di Como per il percorso di potenziamento-orientamento "Biologia con curvatura biomedica" nell’anno scolastico 2023/2024 e relativo al Liceo Scientifico Scienze Applicate.

Un risultato straordinario per il Gallio, inserito così in un élite di istituti italiani. Sono 16 quelli “nuovi” che hanno superato il percorso e sono stati inseriti nel decreto per il corrente anno scolastico. La storica scuola comasca è l’unica realtà della provincia di Como e di tutta la Lombardia inserita. Le candidature erano state presentate entro lo scorso 26 agosto. Il percorso di potenziamento in “Biologia con curvatura biomedica” è frutto di un accordo quadro del marzo 2017 tra il Ministero e la Federazione Nazionale degli Ordini del Medici Chirurghi e degli Odontoiatri estendendo su scala nazionale un percorso sperimentale attivato in un Liceo Scientifico di Reggio Calabria con l’Ordine provinciale dei Medici.

“Si completa così un percorso di eccellenza del nostro Liceo – commenta il direttore generale del Gallio, Fabio Monti – La società di oggi e quella del prossimo futuro avranno sempre maggiore necessità di professionisti preparati in facoltà universitarie che gravitano attorno al mondo biotech e biomedicale in senso lato. Il riconoscimento del Ministero ci riempie di orgoglio e ci rende consapevoli del buon lavoro svolto in questi anni, confermato dal numero dei nostri studenti nonostante il calo della natalità su scala locale e nazionale”.

“Al Gallio siamo da sempre sensibili ai temi dell’inclusione scolastica, ma anche alla valorizzazione degli studenti eccellenti in ogni ambito – commenta Michela Rusconi, coordinatrice dei Servizi Educativi e Didattici del Licei dell’istituto (preside) – avere ottenuto il riconoscimento ministeriale rientra negli obiettivi che ci siamo prefissati con le famiglie, di preparare con rigore e attenzione i figli alla società del domani, tra esperienze diverse quali l’insegnamento di materie in lingua inglese, la didattica digitali e prestigiose collaborazioni con realtà esterne”.