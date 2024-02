Como: Adecco e Refresco Italia lanciano Talent Factor

Adecco, in collaborazione con Refresco Italia, ha sviluppato il progetto “TALENT FACTOR: Together for students” che mira a connettere gli studenti degli istituti formativi del territorio con il mondo del lavoro, con l’obiettivo di immergerli nelle dinamiche dell’organizzazione e dei processi attraverso lo sviluppo di progetti attinenti alla realtà aziendale.

Per quanto concerne lo stabilimento Refresco Italia di Caslino al Piano (CO), sono tre gli istituti comaschi che hanno deciso di aderire a questa iniziativa: Magistri Cumacini, Enfapi Di Lurate Caccivio e IIS Da Vinci Ripamonti e sono un centinaio i ragazzi che hanno varcato le porte dello stabilimento nei primi incontri di kick off di presentazione del progetto e dello stabilimento.

Gli studenti degli istituti coinvolti avranno il compito di sviluppare un Project Work, finalizzato a sviluppare nuove competenze tecniche e soft skills, grazie all’integrazione con l’azienda, dalla fase di progettazione fino alla realizzazione effettiva del progetto e saranno supportati, oltre che dai loro professori, anche da tutor aziendali che li seguiranno nel percorso di realizzazione.

“Questo progetto è, senza dubbio, di valore aggiunto per gli studenti che hanno la fortuna di partecipare, in quanto consente di vedere applicate, nella quotidianità di un’azienda produttiva complessa, le conoscenze tecniche apprese sui libri. Nel nostro stabilimento di Caslino al piano, produciamo circa 3 milioni di bottiglie al giorno su 10 linee di imbottigliamento dove l’automazione e l’integrazione dei diversi macchinari sono il cuore del funzionamento del processo stesso. L’evoluzione tecnologica richiede di conseguenza un continuo aggiornamento delle competenze tecniche delle nostre persone.” Queste sono le parole del dott. Luca Ronchetti Responsabile di Stabilimento del sito produttivo di Caslino al piano (CO), che ha voluto trasmettere ai ragazzi l’importanza di cogliere questo progetto come una grande opportunità di sviluppo personale.

Il prossimo incontro sarà ad inizio maggio, dove i ragazzi presenteranno ad una giuria tecnica i lavori svolti. I vincitori avranno la possibilità di sfidarsi a livello nazionale con altri istituti che hanno partecipato a questa iniziativa.