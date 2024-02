Onav, aperte le iscrizioni per "Assaggiatori di vino"

Sono aperte le iscrizioni al corso per Assaggiatori di Vino organizzato da Onav Como. Le lezioni si terranno ogni lunedì e giovedì sera dalle ore 21 alle ore 23 a partire dal 4 marzo 2024 presso Cometa Formazione in via Madruzza, 36.

Il corso si compone di 16 lezioni e terminerà con l’esame finale il 29 aprile, superato il quale si riceverà il diploma di Assaggiatore e si verrà iscritti all’albo nazionale degli Assaggiatori di vino. Chiunque può iscriversi per sviluppare le sue doti naturali e imparare, in modo piacevole, a gustare e saper giudicare la qualità di un vino.

I corsisti riceveranno tutto il necessario per partecipare correttamente alle lezioni: valigetta con sei bicchieri, testo didattico con più di 470 pagine, blocco delle schede di valutazione, cavatappi. Saranno inoltre abbonati alla rivista “L’Assaggiatore”.

Ci si può iscrivere direttamente dal sito www.onav.it, dove si troveranno anche le descrizioni di tutte le lezioni. Telefonando al numero 335 423980 o scrivendo a como@onav.it si potranno ricevere tutte le ulteriori informazioni che dovessero necessitare, anche per l’iscrizione di parenti o amici.