Sagre e street food: un goloso fine settimana a pochi chilometri da Como

Il Covid non ha fermato sagre ed eventi in piazza, almeno non dovunque. Per chi volesse trascorrere un ghiotto fine settimana fuori Como, ma senza percorrere grandi distanze, ecco diversi gli appuntamenti di festa in programma questo fine settimana a Monza e Brianza, sempre però nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie anti-contagio. Per gli appuntamenti culinari e gli spettacoli, come segnalato anche su Monza Today, un consiglio: meglio prenotare.

Sagre e Food

Se volete regalarvi i piatti tipici della tradizione culinaria lombarda andate a Seregno alla Festa della Madonna della campagna. Il menù (da gustare in loco previa prenotazione, ma anche d'asporto) comprende pizzoccheri, trippa, brasato e un'ampia scelta di torte casalinghe.

A Desio, invece, saranno protagonisti i sapori della tradizione bavarese: in scena l'Oktober Fest. Oltre a fiumi di birra anche wurstel, crauti, stinco e breztel. A Senago ci sono già i sapori dell'autunno: anche in questo weekend prosegue la Festa del porcino. Antipasti primi e secondi con il re dei funghi. Anche in questo caso meglio prenotare. Per gli amanti del cibo da strada c'è solo l'imbarazzo della scelta. A Burago Sagra del paese con i truck dello street food con le migliori specialità della tradizione italiana. Anche a Bernareggio la farà da padrone il cibo da strada: in occasione della sagra organizzata dalla Pro loco tanti appuntamenti in piazza e stand gastronomici da leccarsi i baffi. Infine a Bellusco torna la Sagra di Santa Giustina, quest'anno in versione ridotta, senza la processione dei carri fiorati, ma con la possibilità di ammirare le straordinarie composizioni floreali realizzate dai rioni ed esposte per le vie del paese.