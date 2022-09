Al Teatro Sociale di Como arriva Pintus e fa "Bau Bau"

“Ma con un titolo come “Bau” veramente c’è bisogno di spiegare lo spettacolo? Veramente devo dirvi di che cosa parlerà? Io capisco se si fosse chiamato “Miao”, ma si chiama “Bau”! A volte davvero, mi viene voglia di abbaiare!. Ma con un titolo come “Bau” veramente c’è bisogno di spiegare lo spettacolo? Veramente devo dirvi di che cosa parlerà? Io capisco se si fosse chiamato “Miao”, ma si chiama “Bau”! A volte davvero, mi viene voglia di abbaiare!”

Ebbene sì, Federico Pintus arriva al teatro Sociale di Como epr un doppio spettacolo il 5 e 6 novembre 2022. Biglietti in vendita da domani (22 settembre) ore 10:00 su www.teatrosocialecomo.it

Angelo Pintus Bio

Angelo Pintus nasce a Trieste il 21 maggio del 1975 da madre di origini liguri e padre di origini sarde. La sua passione per la comicità e per il fare ridere emerge fin da giovanissimo, tra i banchi di scuola e durante le vacanze trascorse tra il Friuli Venezia Giulia e la Liguria. Come tanti comici, inizia la sua carriera come animatore nei villaggi turistici, lavorando per Valtur. Nel 2000 decide di formare un duo comico insieme a Max Vitale. "Angelo e Max" riscuotono successo e iniziano ad apparire in televisione; l’anno successivo i due saranno spesso ospiti del Maurizio Costanzo Show, su Canale 5, e nel 2007 la coppia vince il concorso Stasera mi butto. Dopo lo scioglimento del duo, Angelo partecipa a diversi programmi Mediaset come Guida al campionato, ma è con Colorado, dal 2009, che inizia la vera e propria scalata al successo.

La sua rubrica "Sfighe" (parodia di Sfide, la trasmissione di approfondimento sportivo di Rai 3), sfociata poi anche in Sfighe nella Storia e Sfighe nel doposcuola, lo rende famoso per le sue imitazioni dei calciatori, degli sportivi e di molti personaggi del mondo dello spettacolo. Nel 2013 Pintus inizia a girare l’Italia con il suo show 50 sfumature di Pintus, registrando continuamento sold out per oltre 150 date. L’anno successivo è ospite a Zelig, debutta al cinema con Tutto molto bello di Paolo Ruffini e il 20 dicembre il suo spettacolo Pintus@Forum al Forum di Assago registra oltre 2 milioni e mezzo di spettatori su Italia 1.

Seguiranno numerosi altri tour nei teatri e lo spettacolo speciale Pintus@Arena nella cornice dell’Arena di Verona, oltre a varie partecipazioni televisive come ospite a Made in Sud, Bring the Noise, Stasera tutto è possibile, Le iene e tanti altri. Nel 2021 partecipa alla prima edizione del comedy show di Amazon Prime Video Lol – Chi ride è fuori, che si rivelerà un successo: Pintus viene eliminato per terzo, dopo "Fru" dei The Jackal e lo stand-up comedian Luca Ravenna. Sempre per Prime Video realizza la sua prima serie televisiva, Before Pintus, girato al Lele’s Club di Milano, dove andrà in scena anche il suo nuovo show comico Pintus@Club, in onda su Italia 1 con ospiti, tra agli altri, Katia Follesa, Vittorio Brumotti e Alvin.