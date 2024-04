Il Teatro Sociale di Como debutta a Shanghai con l’opera Il barbiere di Siviglia

Il Teatro Sociale di Como e SHCM Shanghai Conservatory of Music annunciano la coproduzione de Il barbiere di Siviglia di G. Rossini, in scena a Shanghai dal 13 al 16 aprile. Dopo numerose collaborazioni in Europa, diverse edizioni di Opera domani in Oman, il nuovo Concorso AsLiCo Asia in Corea, il Teatro Sociale di Como arriva cos' anche in Cina!

È con grande piacere che AsLiCo annuncia la coproduzione de Il barbiere di Siviglia di G. Rossini con il SHCM Shanghai Conservatory of Music, grazie anche all’importante collaborazione del Consolato Generale d'Italia Shanghai. La produzione sarà l’evento di punta dello Shanghai Spring International Festival 2024 e sarà messa in scena per quattro serate alla Shangyin Opera House dal 13 al 16 aprile 2024.





Il riallestimento della produzione, che aveva inaugurato la Stagione d’Opera 2021/2022 del Teatro Sociale di Como, sarà curato dalla squadra tecnica e dalle maestranze del Teatro Sociale di Como. Il cast sarà composto da artisti selezionati dal Teatro Sociale di Como e dagli studenti dello SHCM Shanghai Conservatory of Music, che si alterneranno nelle recite.



I cantanti, il Coro SHCM Shanghai Conservatory of Music e l’Orchestra SHCM Shanghai Conservatory of Music saranno diretti dal M° Carlo Goldstein, mentre regia, scene e costumi saranno sempre di Ivan Stefanutti.