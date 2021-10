Teatro San Teodoro, commedie e storie di streghe per il weekend

In un futuro non troppo lontano, il governo ha dichiarato illegale produrre e caricare in internet materiale video. Siti come YouTube sono stati chiusi e dichiarati fuori legge. Nel web però esistono siti pirata dov’è ancora possibile condividere video, il più famigerato di tutti è APLOD.

In questo mondo futuro vivono tre ragazzi. Vite diverse, caratteri opposti. C’è quello che si adegua, quello che si autoconvince e va come un treno e quello che non riesce proprio a trovare la sua strada. Quest’ultimo un giorno scopre il mondo dei video pirata e la facilità di arricchimento. L’adeguato si adegua e il convinto…sopporta. I soldi arrivano e alcune vite cambiano. Alcuni tarli però si insinuano nelle varie teste. La paura di essere scoperti, il delirio di onnipotenza e la voglia di una vita diversa si scontrano. Vengono a galla ipocrisie, rancori e rimorsi che porteranno a nulla di buono.

APLOD nasce con l’intenzione di allestire uno spettacolo che parlasse di giovani, di come vivono, di descrivere quali fossero le loro preoccupazioni, ridendoci su. Questo mondo fantascientifico e ultra-tecnologico viene creato dalla recitazione degli attori, cercando di interagire con la fantasia di chi guarda. Unico elemento esterno è La Domomac, la voce della ragione, una ultra versione di Siri che bada alla casa e ricorda ai coinquilini le regole da seguire.

Viene mostrata la lotta vana ma necessaria che combattono le anime affini per tenere unito qualcosa che il naturale corso degli eventi tende a separare, riuscendo a emozionare con barlumi di poesia. Nonostante l’impossibilità, a volte così evidente e inaccettabile, di conoscere veramente tutto ciò che è altro rispetto a sé.

SABATO 30 OTTOBRE - ORE 19.30§

APLOD (Stagione Teatro)

UNA COMMEDIA FANTASCIENTIFICA REALIZZATA PER VOI

Ingresso

€18,00 intero

€16,00 ridetto

€14,00 soci BCC

€9,00 50%

In un gran pentolone tanti ingredienti per preparare la pozione magica… mescola, mescola ed ecco pronte le storie! Storie di streghe!

Streghe stortignaccole con cappelli a punta, terribili occhiacci, nasi lunghi e gambe corte. Streghe dall’aspetto tenero e rassicurante, come quello di una dolce nonnina. Streghe che preparano merende magiche con torta di ortiche, biscotti di zucca e margherite, succo di pomodoro zuccherato e pasticcini di patata. Streghe buongustaie, in cerca di bambini freschi per preparare le loro zuppe. Storie di streghe in tutte le salse e per tutti i gusti, per rabbrividire di paura, per tremare e sospirare, ma anche per ridere ridere ridere a crepapelle, perché falle in faccia una gran risata e la strega sarà spacciata! Con ombre, pupazzi, burattini, ecco uno spettacolo per grandi e piccini.

DOMENICA 31 OTTOBRE - ORE 21

STORIE DI STREGHE (Stagione Teatro Ragazzi) - dai 5 anni

compagnia Marta dei Pupazzi

Ingresso

€7,00 biglietto unico