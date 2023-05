Liberi di sognare: tre giorni al Teatro Sociale con i Legnanesi

Qualcuno cantava che i sogni son desideri di felicità…ed è proprio così, tutti prima o poi nella vita sogniamo di realizzare qualcosa che ci renda felici.

Ne sa qualcosa Mabilia, che da sempre desidera avere al suo fianco un uomo che la ami e la ricopra di denari e vizi. Questa volta, però, affinché il sogno si realizzi occorrerà l’aiuto dei genitori Teresa e Giovanni! Finalmente la fortuna entra nella vita della famiglia Colombo attraverso l’incontro con il figlio di una delle famiglie più potenti d’Italia. Mabilia è a un passo dalla realizzazione del sogno della sua vita, basterà solo che i genitori si fingano per poche ore ciò che non sono mai stati: ricchi e potenti.

Sarà fingendosi imprenditori di fama e successo che la famiglia Colombo potrà conoscere i futuri consuoceri in una location inusuale e sorprendente come uno stadio di calcio. Ed è proprio in questa cornice che le due famiglie dovranno trovare un accordo: o realizzare i sogni monetari di una e i sogni di gloria e ricchezza dell’altra, oppure deludere i sogni economici di una per accrescere la dignità ed il rispetto dell’altra. Cosa decideranno? Lo scoprirete in teatro assistendo al nuovissimo e scoppiettante spettacolo de I Legnanesi: c’è tanta voglia di ridere e sognare, di trascorrere due ore spensierate insieme alla Famiglia Colombo (Antonio Provasio/Teresa, Enrico Dalceri/Mabilia e Lorenzo Cordara/Giovanni), agli altri personaggi del cortile e agli sfavillanti boys e lasciarsi trasportare dai sontuosi, coloratissimi e coinvolgenti quadri della Rivista all’Italiana: I Legnanesi, ancora una volta, vi stupiranno con uno spettacolo pieno di ritmo, risate e tradizione.

Questo spettacolo è acquistabile con i voucher MyNina rilasciati lo scorso anno.

Ricordiamo che la durata dei voucher è stata prolungata a 36 mesi dall’emissione rispetto ai 18 della precedente previsione normativa.

Liberi di sognare

con ANTONIO PROVASIO, ENRICO DALCERI, LORENZO CORDARA

Testi Antonio Provasio, Mitia Del Brocco

Regia Antonio Provasio

Scenografie e costumi Enrico Dalceri

Musiche Enrico Dalceri, Arnaldo Ciato

Coreografie Valentina Bordi

Direttore Artistico Sandra Musazzi

Direttore di Produzione Enrico Barlocco

Una produzione Chi.Te.Ma.