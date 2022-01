Io odio le lumache, in scena al San Teodoro di Cantù

“Io odio le lumache” tratta dello stupido sentimentalismo femminile, quello che ti induce ad aspettare un principe che arrivi su di un cavallo bianco e che ti salvi dalla vita. E infatti la protagonista è proprio questo che aspetta e contrariamente alle sue previsioni, quando in età adulta si è ormai stancata di aspettare, ecco che il suo, di principe, arriva davvero.

Quindi, detto ciò, potrebbe sembrare uno spettacolo sentimentale, tutt’altro. “Io odio le lumache” è un thriller, una storia noir, la storia di una relazione d’amore che comincia a partire dalle lumache. ”Io odio le lumache, non mi piacciono proprio, sono così viscide”. Lui la pensa diversamente: ”Una volta cotte non sono più viscide” e le avvicina la forchetta alla bocca con prepotenza. Lei si sforza di ingoiarle, ed è cosi che comincia a cambiare per lui.

In un susseguirsi di eventi dal ritmo ipnotico si dipana la storia di lei travolta dalla relazione con lui, relazione che la fagocita interamente. La suspance è protagonista del racconto che incede sempre più pressante verso un finale non privo di colpi di scena.

Forse “Io odio le lumache” è un racconto di emancipazione di cui l’atto finale è la libertà. Oppure è un’indagine sul mondo intimo femminile o altro ancora. Sicuramente per me è un invito, un invito diretto a tutte le donne, ma anche agli uomini, perché no, l’invito all’autodeterminazione, alla ricerca del piacere personale del vivere.

VENERDÌ 14 GENNAIO - ORE 21

IO ODIO LE LUMACHE

THRILLER SARCASTICO IN FORMA DI MONOLOGO

(di e con Arianna Pollini; produzione Teatro San Teodoro)

STAGIONE TEATRO

Ingresso

€18,00 intero

€16,00 ridetto

€14,00 soci BCC

€9,00 50%