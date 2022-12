Ferzan Ozpetek firma la sua prima regia teatrale per l’adattamento di Mine vaganti, uno dei suoi capolavori cinematografici

Dopo più di dieci anni dal grande successo cinematografico, Mine Vaganti diventa spettacolo teatrale e il pubblico comasco avrà modo di riviverlo martedì 13 e mercoledì 14 dicembre alle ore 20.30 al Teatro Sociale. Ferzan Ozpetek firma, infatti, la sua prima regia teatrale mettendo in scena l’adattamento di uno dei suoi capolavori cinematografici, film vincitore di numerosissimi premi, come 2 David Di Donatello, 5 Nastri D’Argento, 4 Globi d’Oro, Premio Speciale della Giuria al Tribeca Film Festival di New York, Ciak D’Oro come Miglior Film.



La commedia narra la storia del giovane Tommaso, che torna nella grande casa di famiglia a Lecce con l’intenzione di comunicare al variegato clan dei parenti chi veramente è: un omosessuale con ambizioni letterarie e non un bravo studente di economia fuori sede come tutti credono. Ma la sua rivelazione viene bruciata sul tempo da una rivelazione ancora più inattesa e scioccante del fratello Antonio. Tommaso è costretto a fermarsi a Lecce, rivedere i suoi piani e lottare per la verità, contro un mondo famigliare pieno di contraddizioni e segreti.



In scena un cast corale, tra cui Francesco Pannofino, Iaia Forte, Edoardo Purgatori, Carmine Recano, Simona Marchini, e un impianto che lascia intatto lo spirito della pellicola. È una commedia dove lo spettatore è parte integrante della messa in scena e interagisce con gli attori, che spesso recitano in platea come se fossero nella piazza del paese e verso cui guardano quando parlano. La piazza/pubblico è il cuore pulsante che scandisce i battiti della pièce.

La storia è la stessa del film, cambia ovviamente il modo di raccontarla. Si racconta una storia intrisa di pregiudizi di una famiglia che si trova ad affrontare una questione inaspettata. Il paradosso si trasforma in commedia e si riderà molto, ma allo stesso tempo farà riflettere gli spettatori.



Incontro con Francesco Pannofino



Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Apertura al pubblico ore 18.00.