Concorso cantanti lirici, tutti i vincitori

È appena terminata la 75° edizione del Concorso AsLiCo e la giuria ha decretato i vincitori e idonei. Anche il pubblico ha votato il suo preferito.

Si è appena concluso il 75° Concorso AsLiCo per giovani cantanti lirici, a cui hanno partecipato 23 cantanti, diciannove per la sezione A/Concorso per Ruoli e quattro per la sezione emergenti, selezionati tra i 148 cantanti giunti alle fasi eliminatorie.

La giuria, presieduta per la decima volta da Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano, e composta da Jacopo Brusa Consulente Artistico Musica Fondazione Teatro Fraschini (Pavia), Liviana Caporale Casting Manager Palau de les Arts Reina Sofia (Valencia), Kab-gun Chung Sovrintendente e Direttore Artistico Daegu Opera House (Daegu), Alessandro Di Gloria Responsabile della programmazione opere, concerti e casting, Fondazione Teatro Massimo (Palermo), Carlo Goldstein Rappresentante della Commissione Artistica, Teatro Sociale – AsLiCo (Como), Katrin König Casting Director Salzburger Landestheater (Salisburgo), Cristiano Sandri Direttore Artistico Teatro Regio (Torino), Giovanni Vegeto Direttore Generale Teatro Sociale – AsLiCo (Como), ha scelto i seguenti vincitori:

VINCITORI PER IL RUOLO

Aloisia De Nardis

Italia, 24 anni

Liù

Mara Gaudenzi

Italia, 30 anni

Dorabella

Yeon Do Kim

Corea, 22 anni

Musetta

Suji Kwon

Corea, 26 anni

Liù

Junhyeok Park

Corea, 26 anni

Marcello

Davide Peroni

Italia, 26 anni

Schaunard, Guglielmo

Katarina Radovanovic

Serbia, 30 anni

Fiordiligi

Matteo Torcaso

Italia, 29 anni

Don Alfonso

Gabriele Valsecchi

Italia, 25 anni

Colline

Fan Zhou

Cina, 31 anni

Musetta

VINCITORI SEZIONE VOCI EMERGENTI

Matteo Mancini

Italia, 25 anni

Voci emergenti

Aleksandrina Mihaylova

Bulgaria, 25 anni

Voci emergenti

Baopeng Wang

Cina, 24 anni

Voci emergenti

È stato giudicato idoneo Matteo Guerzè, 26 anni, che si era presentata per il ruolo di Guglielmo.

Il Premio del pubblico è andato, invece, a Junhyeok Park.

I cantanti sono stati accompagnati al pianoforte da Hana Lee.

Alla premiazione ha partecipato Nicoletta Roperto, Vicesindaco del Comune di Como, Simona Roveda, Presidente AsLiCo, Claudio Bocchietti, Presidente della Società dei Palchettisti, oltre a Kim Bong-Mee, presidente del Dipartimento Asia di AsLiCo e direttore artistico della BeHa Philharmonic Orchestra.

Il Concorso Internazionale AsLiCo per giovani cantanti lirici si svolge d’intesa con il circuito di Opera Lombardia (Teatro Grande di Brescia, Teatro Ponchielli di Cremona, Teatro Donizetti di Bergamo, Teatro Sociale di Como AsLiCo e Teatro Fraschini di Pavia) e la Fondazione Teatro alla Scala di Milano, con il contributo del Ministero della Cultura e Regione Lombardia, con il patrocinio di Fondazione Cariplo, in sinergia con il Comune di Como e la Società dei Palchettisti.