La Cenerentola. Grand Hotel dei sogni: Opera domani riprende la tournée partendo da casa, da Como

La XXVI edizione di Opera domani, dopo aver girato gran parte dell’Italia la scorsa primavera, riprende la nuova tournée invernale partendo dal Teatro Sociale di Como, la casa di Opera Education.

La Cenerentola. Grand Hotel dei sogni

Adattamento musicale e drammaturgico a cura di AsLiCo

Direttore Riccardo Bisatti

Regia Daniele Menghini



Teatro Sociale di Como

Opera family recita aperta alle famiglie

20 novembre – ore 16.00

Opera domani è il format di AsLiCo che prepara bambini e insegnanti alla visione partecipata dell’opera lirica, attraverso uno specifico percorso didattico, dall’approccio con il mondo dell’opera lirica all’esperienza dello spettacolo.

La Cenerentola. Grand Hotel dei sogni è uno spettacolo di opera lirica partecipativa pensata per bambini dai 6 anni e le loro famiglie, dove non ci sono carrozze, zucche o scarpette di cristallo, ma dove tutto è ambientato in un Grand Hotel rosa dove si aggirano personaggi eccentrici e visite inaspettate.

Dopo più di 70 repliche messe in scena nella scorsa primavera, lo spettacolo è pronto per girare in Centro Italia, partendo come sempre da casa.

Domenica 20 novembre alle ore 16.00, infatti, è in programma la recita per famiglie al Teatro Sociale di Como. I biglietti sono acquistabili alla biglietteria del Teatro oppure online su www.teatrosocialecomo.it

A disposizione dei piccoli spettatori, Opera domani mette a disposizione il kit dello spettatore, dove possono trovare, come in una vera e propria cassetta degli attrezzi, tutti gli strumenti che serviranno per prepararsi alla visione dell’opera lirica partecipativa.

Prossime tappe

Modena, Teatro Comunale Pavarotti - 22 novembre 2022

Fermo, Teatro dell’Aquila - 29 novembre 2022

Ascoli Piceno, Teatro Ventidio Basso - 30 novembre 2022



Il regista Daniele Menghini, lo scenografo Davide Signorini e la costumista Nika Campisi raccontano la storia di Cenerentola ambientata in un Grand Hotel: un melting pot di culture e classi sociali differenti, una dimensione che fa dello scambio e dell’incontro una ricchezza, un luogo speciale in cui un ospite illustre come un principe può incontrare e innamorarsi proprio di una cameriera, riconoscendo la vera bellezza che si nasconde dietro un grembiule sporco. L’incontro che supera il pregiudizio è il fulcro di questa interpretazione. “La Cenerentola. Grand Hotel dei sogni vuole raccontare – come spiega Menghini – la bellezza del viaggio che ognuno di noi è chiamato ad intraprende per realizzare la propria felicità. Un’avventura che ci porta a scoprire il valore fondamentale dell’incontro con l’altro, supe¬rando pregiudizi e diffidenze. Un viaggio coloratissimo e spensierato a bordo di un ascensore da fiaba, che inizia in un Hotel e finisce tra le nuvole.”



Nel frattempo, le altre città si preparano per la nuova edizione di Opera domani, Flauto Magico. Il suono della pace, che debutterà a Como il 13 febbraio 2023 e sarà in tournée fino a giugno.

