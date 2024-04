Come Bud Spencer e Terece Hill: ad Asso sfida di birra e salsicce

Sabato 25 Maggio, la Piazza Mercato di Asso sarà il palcoscenico di un evento imperdibile: la serata inaugurale del 12° Memorial Alberto e Antonio. Un'occasione per riunirsi e celebrare due leggende del cinema italiano, Bud Spencer e Terence Hill, attraverso una serata all'insegna del divertimento e della nostalgia. L'evento, organizzato da "Asso Incontra" in collaborazione con i ragazzi del Kart Day, Alpini Asso e Asso Trota, si trasformerà in un omaggio spettacolare a queste icone del grande schermo, con la prima edizione della "sfida a birra e salsicce", ispirata ai memorabili momenti comici dei film della coppia di attori.

A partire dalle ore 19, la cucina sarà aperta per deliziare il palato con piatti a tema e molto altro ancora. Ma il clou della serata sarà senza dubbio la famosa sfida a birra e salsicce, dove i partecipanti dovranno dimostrare la propria abilità nel mangiare 10 wurstel e bere 1 litro di birra nel minor tempo possibile. Il vincitore della competizione avrà l'onore di portarsi a casa un premio davvero speciale. No, purtroppo non si tratta della leggendaria dune buggy, ma di 10 litri di birra, per continuare a festeggiare dopo la gara.

Chi è pronto a mettere alla prova il proprio stomaco e le proprie capacità, può iscriversi mandando una mail a asso.incontra@gmail.com entro mercoledì 22 maggio. La quota di iscrizione è di euro 20, da pagare direttamente in loco prima dell'inizio della gara. Si ricorda che l'età minima per partecipare è di 18 anni. Per tutti gli altri dettagli e aggiornamenti sull'evento, si può visitare la pagina Facebook di Asso Incontra.