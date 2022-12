A Lemna arrivano i vicoli di Santa Claus

Chiudete gli occhi e immaginate le strade della vostra città illuminate dalle decorazioni, le case addobbate, la gioia negli occhi dei bambini. Aprite gli occhi: il Natale è alle porte.

Manca poco e già nell’aria c’è quel non so che che annuncia l’arrivo del Natale. Quest’anno c’è un luogo, sul Lago di Como, in cui l’atmosfera natalizia arriverà in una veste nuova: sono “I Vicoli di Santa Claus” a Lemna di Faggeto Lario.

Sabato 17 e domenica 18 Dicembre i vicoli del paesino sulla sponda del lago vedranno andare in scena la seconda edizione dei Mercatini di Natale, regalando un’atmosfera magica e quasi irreale, con le loro luci calde, i profumi di biscotti appena sfornati, i sorrisi dei bambini e le melodie natalizie.

Sarà un'ottima occasione per passare del tempo in famiglia e godere dell'atmosfera natalizia in attesa del grande giorno. Musica, decorazioni, dolcetti, vin brûlé, prodotti equo solidali, prodotti artigianali locali e tante idee regalo tra le varie bancarelle. Da 18 alle 22.30 sa bato e dalle 10 alle 18 domenica un programma tutto da vivere con appuntamenti con corsi di decorazioni biscotti, dimostrazioni didattiche dei Vigili del Fuoco, cori Gospel e spettacoli teatrali. Non mancheranno nemmeno i piatti tipici come trippa, pizzoccheri e polenta e missultin presso il Ristorante San Giorgio nella piazza principale del paese.