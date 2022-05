Per tutti i golosi torna il festival della cucina Greca: fine settimana di gusto e divertimento

Torna l'estate, tornano gli eventi enogastronomici a Solbiate con Cagno (CO): nel weekend del 17-18-19 Giugno 2022 in scena il Greek Food Festival, un weekend di gusto e divertimento dedicato alla cucina del Peloponneso, nella centrale Piazza Roma!

Il Festival inizierà venerdì dalle 18:00, mentre Sabato e Domenica dalle 11:00 (con orario continuato a pranzo e a cena). L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata disponibilità di tavoli e coperti. Consigliamo comunque di arrivare presto e di approfittare anche degli orari del pranzo!

Nell’arco della giornata il pubblico potrà gustare cucina greca tradizionale ed usufruire del servizio bar e ristorazione (con possibilità di servizio da asporto e take away), bere birre e vini selezionati, godersi musica dal vivo o discutere nell’area relax con tavoli, mentre i più piccoli si divertono nell’area bimbi con animazione.

La Taberna Itaca ci delizierà con: Pita Feta, Pita Hallumi, Suvlaki, Grigliata mista, Pita Lukanico, Yogurt Greco, Dolmodakia, Insalata Greca, Pita Gyros, Frittura, Baklava, Kataifi, Polpettine di ceci, Bastoncini di Feta, Pita Sutsukaki, Salsa Tzatziki - e molto altro!

Ogni sera ci aspettano grandi spettacoli:

Venerdì 17.06: Vasco Revolution - Vasco Rossi Tribute

Sabato 18.06: '39 Queen Tribute Band

Domenica 19.06: Made in Italy - Italian Rock 360° Cover Band

Secondo la nostra filosofia gusto e divertimento sono simboli della vita stessa, inscindibilmente legati al piacere dei sensi più nobili, all'aggregazione e alla socialità. Entrambi sono in continua evoluzione, legandosi alla ricerca, alla sperimentazione, al mutare dei tempi, fondendo culture e orizzonti.

Potete trovarci a Piazza Roma, Solbiate con Cagno (CO)

Ecco il link a Google Maps con le indicazioni: https://goo.gl/maps/UfMrUuyGmnRjHCgt5

Per ulteriori informazioni contattare il +39 346 5308662 oppure lo 0362 1827760, o inviare una mail a info@viaaudio.it.

Il Greek Food Festival è un evento organizzato da Italia on The Road – Cibo Da strada e Via Audio per il Comune di Solbiate con Cagno (https://www.viaaudio.it/street-food/).