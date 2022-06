Il raduno automobilistico: Monza Villa d'Este 40 anni dopo 

Zagato Car Club organizza il suo 50° Raduno internazionale che si terrà tra Monza e Como nei giorni 17, 18 e 19 giugno 2022. L’evento vuole rievocare il 1° Raduno organizzato nel settembre del 1979 a Villa d’Este e che ha visto la creazione del club. La parabolica dell’autodromo di Monza e la magnificenza di Villa d’Este ci accoglieranno per coronare un obiettivo importante. È stato indetto un concorso di “Bellezza e originalità” per 25 auto che verranno selezionate da apposita autorevole Giuria fra le 45/50 auto iscrivibili.

Programma

VENERDÌ 17 GIUGNO (Tot. Km 35 )

Ore 9,00-14,00 Registrazione partecipanti presso Hotel Cruise Montano Lucino (CO)

Ore 13,00 Buffet di benvenuto

Ore 15,00 Prova abilità Trofeo Zagato CAR CLUB

Ore 16,30 Partenza per Como Aeroclub esposizione vetture e visita guidata all’Hangar con Beppe Dosi

Ore 19,00 Trasferimento al Circolo Canottieri Lario

Ore 19,30 Aperitivo in terrazza e Cena nel ristorante del Circolo

Ore 22,00 Rientro in Hotel

SABATO 18 GIUGNO (Tot. Km 150)

Ore 7,00-8,00 Colazione

Ore 8,30 Partenza per MONZA via Lurago, Inverigo, Giussano e poi superstrada 36 fino a Monza

Ore 9,30 Ingresso alla pista con parcheggio riservato ZCC

Ore 10,00-12,00 Parata su circuito Alta Velocità, visita ai box e veduta passaggi in pista delle vetture partecipanti alla 1000 Miglia 2022

Ore 12,00 Partenza e trasferimento a Merone

Ore 15,00 Partenza per passeggiata turistica Lariana Vista del Lago di Como - Bellagio - Le Grigne da Onno - Lago del Segrino

Ore 18,00 Rientro in Hotel

Ore 21,00 Cena di Gala Hotel CRUISE

DOMENICA 19 GIUGNO (Tot. Km 28)

Ore 7,30-8,30 Colazione

Ore 8,45 Partenza per Cernobbio Piazza Risorgimento

Ore 9,30 Caffè di benvenuto con esposizione vetture e designazione delle 25 che entreranno a Villa D’Este

Ore 10,30 Ingresso a Villa D’Este

Ore 11,30 Cerimonia di rievocazione del 1° Raduno Internazionale Zagato Car Club del 1979

Concorso fotografico e Concorso Originalità Trofeo Zagato Car Club

Ore 13,00 Buffet in Villa

Ore 14,30 Premiazioni

Ore 16,00 Chiusura della manifestazione