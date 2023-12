Lago di Como: Natale e Capodanno con Vista

I VISTA, boutique hotels 5 stelle lusso a Como e Verona, parte del Gruppo Lario Hotels, che opera nel settore dell’ospitalità da oltre 100 anni e dal 2021 è Società Benefit, anche quest’anno rimangono aperti per la stagione invernale e durante il periodo delle feste, con un ricco programma di attività ed esperienze tailor made esclusive.

La scelta riflette la strategia aziendale del brand Vista, volta a incoraggiare il flusso turistico su periodi diversi e più lunghi, promuovere un soggiorno più lento, che segua il ritmo delle stagioni e valorizzi i luoghi iconici e di assoluto pregio in cui è presente. Gli ospiti potranno così godere della bellezza di Como e Verona, città ricche di storia e fascino anche fuori stagione, conoscendo un altro volto di queste destinazioni: quello più silenzioso e riservato, che permette al viaggiatore di immergersi a pieno nelle realtà locali scoprendone le meraviglie più appartate e segrete.

Per il periodo natalizio gli Hotel saranno arricchiti da eleganti decorazioni che riflettono lo stile sobrio, intimo e sofisticato trasmesso dal design e dagli arredamenti. La proposta gastronomica sarà ricca e articolata. Per le cene di gala di Capodanno sono stati studiati menù speciali dagli Executive Chef dei rispettivi Sottovoce Lago di Como e Verona, Stefano Mattara e Fabio Aceti, per rendere omaggio alla tradizione gastronomica italiana e ai valori di Vista, che punta a una cucina semplice, gustosa e sostenibile, attenta alla ricerca di materie prime locali di alta qualità. Al Sottovoce Lago di Como si brinderà al nuovo anno davanti a spettacolari fuochi d’artificio, grazie alla posizione privilegiata del ristorante dell’Hotel che gode di affaccio speciale fronte lago.

Inaugurato a giugno 2018, Vista Lago di Como è situato in uno degli edifici fronte lago più belli del centro città, impreziosito da un rooftop con vista spettacolare che ospita l’Infinity Bar, il ristorante Sottovoce e una Library dall’ambiente caldo e riservato, perfetta per trascorrere i pomeriggi o le serate invernali con i propri cari. Con ampie 18 suite è il solo cinque stelle lusso di Como. La bellezza del design italiano più raffinato e d’avanguardia unita a un’atmosfera accogliente, la privacy totale garantita, un servizio di altissimo livello e un’offerta di servizi su misura, come l’Outdoor Butler, hanno contribuito affinché Vista Lago di Como fosse premiato dai World Travel Awards (Gli Oscar del Turismo) come Italy's Leading Boutique Hotel 2023.

In via di completa ristrutturazione c’è la terza proprietà 5 stelle lusso firmata Vista in Italia aprirà a Ostuni, nel 2025 in uno storico edificio della Città Bianca che custodisce un importante passato legato alla comunità locale.

