Sul lago di Como si cena con gli amici

A partire dal 15 dicembre in programma una serie di cene in collaborazione con alcuni Chef del territorio e non solo, con menù speciali studiati appositamente per l’occasione. Roteo, il ristorante fine dining all’interno di MUSA Lago di Como, presenta “Cena con amici”, un’iniziativa speciale che andrà ad animare la stagione invernale con una serie di serate a tema, un menù speciale creato dagli Chef di MUSA Matteo Corridori e Robert Moretti e uno chef ospite d’eccezione per ogni serata.

Tre le prime date annunciate: si inizierà venerdì 15 dicembre con ospite lo Chef Paolo Longoni del ristorante Bellavista di Veleso. La serata sarà emblematicamente ribattezzata “Scopri l’ingrediente segreto”: i commensali dovranno infatti riconoscere un ingrediente particolare nascosto in ogni portata, per un’esperienza unica che andrà a coinvolgere tutti i sensi.

Si continuerà poi venerdì 22 dicembre con lo Chef Francesco Cranchi del ristorante Belvedere di Torno, dove il fil rouge della serata sarà la tradizione. Infine, lo Chef Alessio Manzi dell’Agriturismo Ferdy Wild di Lenna chiuderà la prima triade di appuntamenti venerdì 23 febbraio, con un percorso a tema tra Lago e Montagna.

I menù saranno composti da 6 portate, 3 curate dagli chef di MUSA e 3 firmate dallo chef ospite, e avranno un costo – a seconda delle serate – tra gli 80 e i 110€ a testa, bevande escluse.

“Siamo davvero orgogliosi di questa iniziativa a cui teniamo molto – dichiarano Matteo Corridori e Robert Moretti, Executive Director & Chef di MUSA Lago di Como – Tramite queste serate vogliamo trasmettere l’amore che ci lega al territorio, dando vita ad appuntamenti unici che daranno la possibilità ai nostri ospiti di passare una serata piacevole in compagnia dei propri cari vivendo nello stesso tempo un’esperienza sofisticata che coinvolgerà tutti i sensi, alla scoperta della cucina del territorio. Siamo molto felici di collaborare con alcuni degli chef che stimiamo di più, fondendo diverse idee di cucina con le tecniche più particolari in una celebrazione dell’hospitality come non si è mai vista sul territorio. Siamo sicuri che il format verrà apprezzato dai nostri clienti e non vediamo l’ora di annunciare i prossimi appuntamenti, che saranno precursori della stagione estiva 2024”.