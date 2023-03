The Art Company: Le Spose di Darwin

Un progetto articolato, comprendente opere e installazioni, realizzato tramite tecniche di assemblaggio e collage di pezzi anche vintage. L’esposizione è un omaggio alla moglie di Charles Darwin, Emma Wedgwood. Nonostante la rigorosa fede unitariana, Emma rispettò sempre la posizione agnostica e le teorie scientifiche di Charles; non lo ostacolò mai nella sua ricerca, convinta delle buone intenzioni e dell’onestà intellettuale “pur sapendo che con coscienza e sincerità tu desideri e cerchi di trovare la verità e che questo non può essere sbagliato” (cit.). Anzi, Emma ebbe un ruolo fondamentale nel lavoro di Charles Darwin: lo supportò ed incoraggiò nella lettura, correzione e pubblicazione del suo capolavoro “L’origine delle specie.”

L’esposizione ci propone anche un elogio della differenza come motore propulsivo di crescita sociale e culturale: Emma Wedgwood e Charles Darwin sono un illustre esempio di come le differenze, anche estreme, possano convivere in modo armonico e completarsi a vicenda. Le protagoniste di Le Spose di Darwin sono figure scannerizzate da libri di “anatomia animata”, molto popolari alla fine dell’Ottocento e, come nel gioco delle bambole di carta, sono vestite con “accessori” tratti dal mondo naturalistico, in combinazioni sempre differenti e colorate, trasformandosi esse stesse in simboli di armoniosa diversità e di quella “scelta femminile” che Darwin considerava il meccanismo di propulsione della selezione naturale.

Le Spose di Darwin è cosi al contempo un “divertissement” giocoso e un elogio della differenza. Ma poiché nella nostra società le diversità, purtroppo, continuano a essere prese di mira e scatenare intolleranze e violenze, i bersagli di carta inseriti in background nei collage ci ricordano che non dobbiamo mai smettere di indignarci per le discriminazioni, qualunque esse siano, perché, oltre ad essere un grave sopruso ai singoli, ci feriscono e offendono tutti, insidiando la crescita civile e la democrazia.

In mostra a Como, oltre numerose opere nuove del ciclo delle Spose e alcune installazioni, anche alcuni lavori sulla rilettura attualizzata delle fiabe e di alcuni capolavori poetici, contenuti in “leporelli” illustrati, editi dalla Casa Editrice Fiorina di Varzi, con cui l’Artista collabora da vari anni.

Il vernissage si terrà mercoledì 8 marzo 2023, Giornata Internazionale della Donna, alle ore 18.00; sarà presente la genovese Carla Iacono con la curatrice, la varesina Carla Tocchetti. Dialogherà con l’Artista sui temi legati alla famiglia Darwin e il loro influsso nel panorama intellettuale dell’epoca il giornalista comasco Pietro Berra.

Giovedi 16 marzo 2023 alle ore 18.00 all'interno della esposizione verrà ospitato, nell’ambito della 13ma edizione del Festival Internazionale di Poesia “Verso Europa in Versi”, l’evento “Generazioni diverse: la poesia spagnola contemporanea” organizzato da La Casa della Poesia di Como, con Rafael Soler, Josè Ràmon Ripoll, Jon Andriòn. Introducono Laura Garavaglia, Andrea Tavernari e Gianni Darconza.