La moda intorno: gli anni '90 dietro le quinte con le foto di Gin Agri

La moda – e tutto il suo “indotto”, di storie, esperienze e paradossi – è al centro delle iniziative che si aprono sabato 13 maggio 2023 in Val Mulini, inaugurazione della mostra alle 18, nell’ambito della terza stagione di Gener-Azioni, il programma culturale e sociale di Confcooperative Insubria, all’interno degli spazi in rigenerazione della ex Tintostamperia Val Mulini. Nella Galleria Grande al primo piano del complesso industriale, il fotografo comasco Gin Angri allestisce un unico straordinario percorso costituito da 150 immagini in bianco e nero, scattate negli Anni Novanta in occasione delle sfilate di alta moda milanesi.

Lo fa aprendo il suo archivio e regalandoci fotografie uniche di volti (stilisti, modelle, noti e meno noti) del dietro le quinte delle passerelle così celebrate.

Un’occasione unica per un percorso diverso e inedito intorno ad una delle eccellenze italiane, in un luogo simbolo, in cui per decenni sono stati prodotti e lavorati tessuti esportati nel mondo. La mostra è anche l’occasione – in coerenza con l’ambizione di Gener-Azioni di essere luogo di cultura e scambio anche e soprattutto per i giovani – per una bellissima collaborazione con studenti e docenti dell’I.S.I.S. Paolo Carcano – Setificio.

Nella stessa Galleria dove sono allestite i pannelli della mostra di Gin Angri, i visitatori troveranno e potranno godere di un ulteriore percorso di moda, costituito dai coloratissimi pannelli disegnati e prodotti da 2 classi della Scuola di via Castelnuovo. I protagonisti sono studentesse e studenti delle classi 4M2 e 4G2, coordinati e guidati dalle docenti Flavia Proserpio e Samantha Ciarla.

La mostra collettiva presenta un mix di stampe, due tavole di 140 x 200 cm per ogni studente che, partendo dalle referenze di moda prese dalle riviste “VOGUE” degli anni Novanta, ha esplorato percorsi creativi secondo una personale sensibilità estetica. Seguendo le loro emozioni e le loro percezioni gli studenti hanno realizzato un prodotto di moda, strutturando uno stile personale e creativo completato da valide competenze professionali. Le opere in mostra provano ad accompagnare le immagini iconiche del lavoro di Gin Angri in una sorta di viaggio nel tempo, nel quale si generano e si intrecciano nuovi dialoghi fra passato e presente.