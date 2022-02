Le cronache del filo bianco: Rossana Taormina nelle stanze di Villa Bernascon

Da venerdì 18 febbraio a lunedì 18 aprile 2022 Villa Bernasconi a Cernobbio (CO) ospita Le cronache del filo bianco, in collaborazione con La Cernobbina Art Studio, a cura di Aldo Premoli. In esposizione nuove 10 opere dell’artista siciliana Rossana Taormina in un continuo con l’esposizione Notturno, attualmente in corso presso La Cernobbina Art Studio in Via Regina 69 sempre a Cernobbio. Alle foto di famiglia dei Bernasconi vengono affiancate altre foto ricordo, ritrovate in Sicilia sotto le macerie dei paesi distrutti dal sisma del 1968, e rielaborate dall’artista grazie a ricami realizzati con un filo bianco.

Venerdì 18 febbraio alle ore 17:00, in occasione del primo giorno di apertura, il curatore Aldo Premoli sarà presente al Museo e a disposizione del pubblico.

Grazie a questa prima collaborazione con La Cernobbina Art Studio, l’ambientazione ricreata in quella che fu la camera da letto dei coniugi Bernasconi supera i limiti spazio-temporali del racconto locale. Il “Museo della casa che parla” si apre così ad altri racconti paralleli. Attraverso l’arte di Rossana Taormina si arricchisce di persone, trame e luoghi, cuciti insieme da un filo tanto immateriale come quello del ricordo, quanto fisico come quello del ricamo e della tessitura che accomunano ancora l’artista con Villa Bernasconi.

Rossana Taormina, nata proprio agli inizi degli anni ’70 nella Valle del Belice, ha visto durante la sua infanzia le conseguenze del terremoto e la ricostruzione di luoghi che ha frequentato fin da bambina. La nostalgia, mista all’impulso culturale di ampio respiro della vicina Gibellina, che sarebbe culminato nel Grande Cretto di Burri, ha portato l’artista ad esprimere il proprio vissuto attraverso la rielaborazione di foto autentiche di momenti di vita familiare accaduti in quei luoghi. Gli scatti vengono così rielaborati attraverso il cucito, un’arte ereditata dalla nonna, che la fa rientrare nel filone della Fìber Art.

Affiancare il lavoro dell’artista alla collezione delle foto di famiglia del museo-casa di Villa Bernasconi, esposta nella Stanza del Cavaliere al primo piano della villa, appare dunque naturale. Le foto in bianco e nero, ritrovate a fatica nei cassetti degli eredi Bernasconi, sono infatti appese alle pareti insieme a cornici vuote che simboleggiano la ricerca sempre in corso di storie familiari autentiche, tessili e/o artistiche.

La visita è inclusa nel biglietto di ingresso al Museo, aperto dal venerdì al lunedì, 10-18 con prenotazione consigliata sul sito www.villabernasconi.eu; biglietto intero € 8,00 - ridotto € 5,00gratuito under 14, over 75, Cernobbiesi. Ulteriori dettagli sul sito. La Cernobbina Art Studio: visite su appuntamento- Valentina Piras cell 333.7675255 o in orari di negozio presso MBhome via Regina 69 Cernobbio

L’ARTISTA

Rossana Taormina nasce a Partanna, nel 1972. Attualmente risiede a Palermo. Studi universitari in archeologia, e a seguire Roma, per alcuni anni entra in contatto con l'ambiente artistico della capitale. Rientrata in Sicilia sperimenta la propria inclinazione per le arti visive con alcune esperienze nell'ambito della comunicazione visiva e dell’illustrazione didattica. Nel 2010 si diploma a Palermo presso l’Accademia di Belle Arti Picasso a Palermo. Dal 2011 si dedica esclusivamente alla propria ricerca artistica. Suoi lavori sono stati esposti tanto in Europa che negli Stati Uniti. La sua ricerca artistica compare su diverse riviste e pubblicazioni internazionali, tra le quali ricordiamo la monografia di Charlotte Vannier, De fil en aiguille / la broderie dans l'art contemporain”, Pyramyd E?ditions e l’articolo “Talents aiguilles” sul ricamo nell’arte contemporanea, pubblicato nel marzo 2019 su Beaux Arts Magazine (BAM 417).

LA CERNOBBINA ART STUDIO

Non una galleria bensì uno spazio privato del giornalista e curatore Aldo Premoli all’interno della sua residenza a Cernobbio, che periodicamente viene aperto al pubblico con mostre di arte contemporanea di grande qualità.

Aldo Premoli, anche socio fondatore dell’Associazione Mediterraneo Sicilia Europa Onlus www.mediterraneosiciliaueropa.org , crede nella cultura come strumento di valorizzazione del territorio.

Dal 2016 l’Associazione ha già prodotto mostre, workshop, ed eventi sui seguenti temi: arte contemporanea, data journalism, migrazione, povertà educativa e povertà estreme principalmente in Sicilia.

ALDO PREMOLI

Aldo Premoli è un giornalista professionista, scrittore e art manager. Inizia la sua carriera presso Condé Nast Italia e presto diviene direttore di riviste specializzate del settore tessile - abbigliamento. Sotto la sua direzione l’Uomo Vogue diventa una rivista riconosciuta a livello internazionale grazie alla sua capacità di affiancare testi, fotografia e arte. Nel 2000 fonda la consultancy firm Apstudio che fornisce consulenze di marketing e comunicazione ad aziende del Made in Italy. Nel 2013 è direttore responsabile di TAR, un magazine di risonanza internazionale che copre topic quali Arte e Scienza ed Etica. Grazie alla sua esperienza nell’organizzazione di eventi culturali ed artistici in fiere internazionali ha collaborato con Istituto per il Commercio estero al set-up di manifestazioni a Milano, Mosca, Berlino, Tokyo, New York, Pechino, Shanghai e Hong Kong. Attualmente è blogger di Huffington Post Italia, collabora con il quotidiano “La Sicilia” e il gruppo SudPress dove è anche direttore di SudStyle. É columnist di Artribune e Linkiesta. Membro fondatore di Mediterraneo, Sicilia Europa onlus.

IL MUSEO DI VILLA BERNASCONI

Inaugurato nel 2017, il Museo di Villa Bernasconi è un’originale realtà museale ospitata nell’omonima splendida villa Liberty a Cernobbio, sul Lago di Como.

Non un museo nel senso tradizionale del termine, bensì un’esperienza fatta di suggestioni e connessioni guidate dalle #vocidivilla: un percorso innovativo e interattivo tra contenuti multimediali, oggetti e documenti storici in prestito da collezioni museali e private, ma anche attraverso esperienze multisensoriali.